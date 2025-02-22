Burcu Biricik, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Biricik, kızı Luna ile ilgili, "Arkadaşlarımız ile bir sabah kahvesi içtik, şimdi de kızımın yanına geri gidiyorum. Isırılıyorum, tekmeleniyorum ve saçlarım yolunuyor ama harika her şey" diyerek güldü. Oyuncu, annelik öncesi ve sonrasını da anlattı. Biricik, "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum. Geri gelir inşallah. Değişiyor insan. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz mesela. Daha sakin kalıyoruz. Sürekli kızımız ile ilgileniyoruz" dedi.