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Giriş Tarihi: 26.1.2023

‘Annemin yemeklerine hasret kaldım’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Annemin yemeklerine hasret kaldım’
Geçirdiği rahatsızlık sonrası katıldığı yarışmaya veda eden Berdan Mardini, önceki akşam yurda döndü. Dominik'ten gelen Mardini'yi annesi ve çocukları karşıladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Mardini, "Evlatlarımdan, ailemden 15 günde olsa uzak olmam beni çok zorladı. 15 günde 6 kilo verdim. Anamın yemeklerine hasret kaldım. Kokonat yemekten sürekli ishal oldum. 'Orada kesin gizlice yemek veriyorlardır' diyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Birkaç hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik" şeklinde konuştu.
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‘Annemin yemeklerine hasret kaldım’
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