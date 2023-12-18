Antalya’da beş bin kişilik dev parti

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show kapsamında beş bin kişilik bir parti düzenlendi. Türkiye'nin en büyük iç mekân sahnesi, ilk olarak milyonlarca hayranı bulunan Lübnan asıllı Avustralyalı şarkıcı Faydee'yi ağırladı. Sevilen şarkılarını etkinliğe katılan 40 ülkeden izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Faydee, konuklardan tam not aldı. İlerleyen dakikalarda Mr. Dosso Dossi kimliğiyle DJ setinin başına geçen işadamı Hikmet Eraslan, popüler parçaları kendi üslubuyla sundu. Konser, ışık ve lazer şovlarla da konukları büyülü bir yolculuğa çıkardı. Fashion Party, Romanya'nın ünlü şarkıcılarından Minelli'nin performansıyla devam etti.e