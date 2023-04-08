Antalya’dan gelen ikiz kardeşlerin sorusu kalpleri yumuşattı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına önceki akşam Antalya'dan ikiz kız kardeşler katıldı. Kardeşlerden Elvanur bir anısını şöyle anlattı: "Biz arabayla yolculuk yaparken yol kenarında bizden önce bir arabanın çarpıp kaçtığı bir köpek gördük. Böyle olunca da annem ve babam toprak bir yere gömdüler köpeği. Kardeşimle çok üzülmüştük." Küçük kız, bu hikayenin ardından "Kedi ve köpeklere çarpıp kaçan insanları Allah affeder mi?" dişe sordu. Hatipoğlu, "Çarpıp giden kişinin yaralı hayvana yardım etme şansı olduğu halde durmuyorsa, gidiyorsa Allah katında günahkardır. Ahirette o canlıyla karşı karşıya gelecektir mutlaka. Hayvanların da kul hakkı var, onları da Allah yarattı. Kendimiz kadar onların da haklarını gözetmeliyiz. O canlılara da en az kendimiz kadar dikkat edeceğiz. Ailene ve sana duyarlı davrandığı için teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.