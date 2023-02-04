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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Arabayı çalan otoparkçı çevirmede enselendi!

Didem Kınalı, önceki gece büyük bir şok yaşadı. Didem’in aracını park etmek için alan görevli, Kasımpaşa’da trafik çevirmesinde yakalandı. Yanında ruhsatsız silah taşıyan bu kişi, karakola götürüldü. Olayı öğrenip soluğu karakolda alan ünlü dansçı, “Polise sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Mahallede tanıdığımız biriydi. Yaptıkları bizi şoke etti” dedi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Arabayı çalan otoparkçı çevirmede enselendi!
Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisinin aracını alıp gitmesiyle şoka uğradı. Park etmek için aracı alan otoparkçı, Kasımpaşa'da trafik çevirmesine takıldı. Arabada silah taşıyan görevli, hemen karakola götürüldü.



Olayın ardından soluğu karakolda alan oryantal Didem, "Park etsin diye arabamı verdim, almış gitmiş. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş polislere de. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı. Kendime gelemedim, sahnem de vardı, iptal oldu. Tüm mahallenin tanıdığı biri. 15 yaşında kızı var, onu okutuyor. Bu yüzden yardım etmeye çalışıyoruz hatta" diyerek yaşananları dile getirdi. Aracını teslim alan Didem, ardından karakoldan ayrıldı.
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Arabayı çalan otoparkçı çevirmede enselendi!
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