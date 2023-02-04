Arabayı çalan otoparkçı çevirmede enselendi!

Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisinin aracını alıp gitmesiyle şoka uğradı. Park etmek için aracı alan otoparkçı, Kasımpaşa'da trafik çevirmesine takıldı. Arabada silah taşıyan görevli, hemen karakola götürüldü.Olayın ardından soluğu karakolda alan oryantal Didem, "Park etsin diye arabamı verdim, almış gitmiş. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş polislere de. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şoka uğrattı. Kendime gelemedim, sahnem de vardı, iptal oldu. Tüm mahallenin tanıdığı biri. 15 yaşında kızı var, onu okutuyor. Bu yüzden yardım etmeye çalışıyoruz hatta" diyerek yaşananları dile getirdi. Aracını teslim alan Didem, ardından karakoldan ayrıldı.