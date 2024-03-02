Arabesk müziğin ustasının acılarla dolu hayatı

BUĞULU sesi ve şarkılarındaki vurucu cümlelerle milyonların gönlünde taht kuran Müslüm Gürses'in 3 Mart 2013'te vefat etti. Gürses 44 yıllık müzik kariyerinde 78 albüme imza attı. Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Gürses, 3 Mart 2013'te, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Gerçek adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 1953'te Şanlıurfa'da tarım işçileri Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekti. Sanatçı, yarışmadan sonra Gürses soyadını kullanmaya başladı.Gürses, müzik kariyerinin başlangıcıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum" ifadelerini kullanmıştı. Adana'da bir gazinoda sahneye çıkan Gürses, o günden sonra da sahnelerden bir daha hiç inmedi.Gürses'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yapmıştı: "Şarkılarıyla adeta sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın şiirini yazmış Müslüm Gürses kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Gürses'i rahmetle yad ediyorum."