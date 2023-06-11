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Giriş Tarihi: 11.6.2023

Araç kiralarken dolandırıldı

Ünlü fenomen Buse Plan, araç kiralamak için internetten bir siteye girdi. 3 aylık kiralama bedelini ödeyen fenomen, aracı teslim alamayınca ‘Dolandırıldım’ diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Araç kiralarken dolandırıldı
Araç kiralamak isteyen Buse Plan, geçtiğimiz yıl internete girerek araştırma yaptı. Bir kiralama sitesinde istediği aracı bulan Plan, telefon açarak şirket yetkilisiyle görüştü. Lüks bir aracı 3 aylığına kiralamak için 13 bin TL'ye anlaşan fenomen, kendisine gönderilen IBAN numarasına havale yaptı. Para hesaba geçtikten sonra aracını isteyen Plan'ı, "Şu an hazırlanıyor" diyerek oyaladılar. Günler geçmesine rağmen aracı teslim alamayan genç kadın, daha önce aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu görünce soluğu savcılıkta aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin parayı yatırdığı banka hesabının Yunus A. isimli genç bir adama ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Araç kiralarken dolandırıldı
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