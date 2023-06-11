Araç kiralarken dolandırıldı

Araç kiralamak isteyen Buse Plan, geçtiğimiz yıl internete girerek araştırma yaptı. Bir kiralama sitesinde istediği aracı bulan Plan, telefon açarak şirket yetkilisiyle görüştü. Lüks bir aracı 3 aylığına kiralamak için 13 bin TL'ye anlaşan fenomen, kendisine gönderilen IBAN numarasına havale yaptı. Para hesaba geçtikten sonra aracını isteyen Plan'ı, "Şu an hazırlanıyor" diyerek oyaladılar. Günler geçmesine rağmen aracı teslim alamayan genç kadın, daha önce aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu görünce soluğu savcılıkta aldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ünlü fenomenin parayı yatırdığı banka hesabının Yunus A. isimli genç bir adama ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.