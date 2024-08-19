Artan yat trafiği Bodrum ekonomisini canlandırdı

Bodrum'da son beş yılda yat trafiğinde büyük bir patlama yaşandı. 2019'da sakin olan koyların, 2024'te teknelerle dolup taştığı dikkat çekiyor. Bu değişim bölgenin ekonomik dinamiklerini de kökten değiştirdi. Bodrum'da 2019 yılında yaklaşık 30 bin olan tekne sayısı, 2024 yılında 50 binin üzerine çıktı. Bu artış, bölgenin turizm gelirlerinde büyük bir sıçrama yarattı. Özellikle yat kiralama hizmetlerinden elde edilen gelirler, Bodrum ekonomisini destekleyen önemli unsurlardan biri haline geldi.Artan yat trafiği, Bodrum'da yerel işletmelere de büyük kazançlar getirdi. Restoranlar, oteller, marina hizmet sağlayıcıları ve turizmle ilgili diğer işletmeler, bu yoğun trafiğin faydasını gördü. 2023 yılında yat turizmi sayesinde Bodrum'un yerel ekonomisi 1 milyar Euro'dan fazla gelir elde etti. Aynı zamanda, bu büyüme, bölgedeki istihdamı da artırarak daha fazla iş fırsatı yarattı. Öte yandan Bodrum'daki bu değişim çevresel sürdürülebilirlik kaygılarını da beraberinde getiriyor. Yetkililer, bölgedeki deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturmak için çeşitli önlemler almayı planlıyor.