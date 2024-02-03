‘Artık ders vermiyorum’

Didem Kınalı, geçtiğimiz aylarda sokakta köpeğini gezdirirken tacize uğramıştı. Kınalı, "Arkadaşları daha sonrasında gece 3'te önümü kesti. 'O, öyle bir şey yapmaz' dediler. İlk kez gördüm hayatımda. Köpeğimi tuvalete çıkarmıştım sadece. Savcılığa gitsem mi diye düşündüm, kararsız kaldım ama korktum ve gitmeye karar verdim" dedi. Oryantel dansı bıraktığını söyleyen Didem, "Deli gibi mesaj geliyor 'Dans dersi verir misin?' diye. Arkadaşlar ben bıraktım. Ders de vermiyorum. Dansözlük ile ilgim ve alakam kalmadı" dedi.