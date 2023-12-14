‘Artık korkmuyorum sesimizi yükseltmenin tam zamanı’

Karıyerleriyle tehdit edilmelerine rağmen
İsrail'in katliamlarına
karşı yüksek sesle
tepki gösteren isimlere
ABD'li rapçi Anees Mokhiber
de katıldı. Portekiz'de
verdiği konsere
kefiye takarak çıkan Mokhiber,
sahnede şunları
söyledi: "Eskiden Filistin
hakkında konuşmaktan
korkardım ama artık
korkmuyorum. Sesimizi
yükseltmemizin zamanı
geldi. İnsanlar nerede
acı çekiyorsa biz onların
yanında olmalıyız. Filistin'de
sivillere yapılanlar
iğrenç, insanlık dışı,
büyük adaletsizliktir. Kalbime
çok ağır geliyor. Bu
turneye devam etmemin
tek sebebi Filistin halkının
yanında olduğumu
söylemektir."