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Giriş Tarihi: 15.12.2023

‘Artık korkmuyorum sesimizi yükseltmenin tam zamanı’

‘Artık korkmuyorum sesimizi yükseltmenin tam zamanı’
Karıyerleriyle tehdit edilmelerine rağmen İsrail'in katliamlarına karşı yüksek sesle tepki gösteren isimlere ABD'li rapçi Anees Mokhiber de katıldı. Portekiz'de verdiği konsere kefiye takarak çıkan Mokhiber, sahnede şunları söyledi: "Eskiden Filistin hakkında konuşmaktan korkardım ama artık korkmuyorum. Sesimizi yükseltmemizin zamanı geldi. İnsanlar nerede acı çekiyorsa biz onların yanında olmalıyız. Filistin'de sivillere yapılanlar iğrenç, insanlık dışı, büyük adaletsizliktir. Kalbime çok ağır geliyor. Bu turneye devam etmemin tek sebebi Filistin halkının yanında olduğumu söylemektir."
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‘Artık korkmuyorum sesimizi yükseltmenin tam zamanı’
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