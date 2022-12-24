Haberler Günaydın Haberleri ‘Asgari ücretlilerden özür dilerim’
Giriş Tarihi: 25.12.2022

‘Asgari ücretlilerden özür dilerim’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Asgari ücretlilerden özür dilerim’
Selen Görgüzel, önceki akşam Arnavutköy'de annesi Selma Yetiş'in doğum gününü kutladı. Mekanda oturup bol bol sohbet eden Görgüzel ve ailesi, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne Selma Yetiş, "Selen sağolsun özel günleri hiç unutmaz" derken Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde söylediği "Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözlerine açıklama getirdi: "İşsiz bir adamla da birlikte olabilirim. Yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden tekrardan özür dilerim."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Asgari ücretlilerden özür dilerim’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA