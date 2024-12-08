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Giriş Tarihi: 9.12.2024

Aşık Veysel’in hayatı film oluyor

Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in hüzün dolu yaşamı beyazperdeye aktarılıyor. İki gözünü kaybedip hayata büyük acılarla başlayan Veysel’i canlandırması için bağlama çalıp şarkı söyleyen Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli düşünülüyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Aşık Veysel’in hayatı film oluyor
MEMLEKETİ SİVAS
Uzun İnce Bir Yoldayım, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Aşık Veysel, 1973'te hayata veda etmişti. Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle geçen yıl Türkiye'de Aşık Veysel Yılı olarak kutlanmıştı. Ancak Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ünlü halk ozanına memleketi Sivas'ta adına yakışır bir kutlama yapılamadığını düşündü.




HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Adem Uzun, bunun üzerine Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film projesine belediye olarak destek vermek için kollarını sıvadı. İki gözünü kaybedip hüzün dolu bir hayat yaşayan Veysel'in filmi için hazırlıklara başlandı. Başrol için hem bağlama çalan, hem de şarkı söyleyebilen ünlü isimler Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli'ye teklif götürülecek.

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Aşık Veysel’in hayatı film oluyor
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