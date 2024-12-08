Aşık Veysel’in hayatı film oluyor

Uzun İnce Bir Yoldayım, Benim Sadık Yarim Kara Topraktır gibi unutulmaz eserlerin sahibi olan Aşık Veysel, 1973'te hayata veda etmişti. Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle geçen yıl Türkiye'de Aşık Veysel Yılı olarak kutlanmıştı. Ancak Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, ünlü halk ozanına memleketi Sivas'ta adına yakışır bir kutlama yapılamadığını düşündü.Adem Uzun, bunun üzerine Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film projesine belediye olarak destek vermek için kollarını sıvadı. İki gözünü kaybedip hüzün dolu bir hayat yaşayan Veysel'in filmi için hazırlıklara başlandı. Başrol için hem bağlama çalan, hem de şarkı söyleyebilen ünlü isimler Olgun Şimşek, Yavuz Bingöl ve Ali Sürmeli'ye teklif götürülecek.