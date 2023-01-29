Aşıkların romantik gecesi

Bir süredir haklarında aşk haberleri çıkan Çağla Şıkel ve avukat Nail Gönenli çifti, geçtiğimiz gece ilk kez Kuruçeşme'de görüntülenmiş, çift muhabirlerin aşk sorularına cevap vermese de ilişkilerini yalanlamamıştı. Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şıkel, ilk kez bu kuralı bozmuştu.Aşıklar, bu kez de İstanbul gecelerinde görüntülendi. Önce Emirgan'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen çift, ardından Gönenli'nin Arnavutköy'deki evine girerken objektiflere takıldı. Gazetecilere "Teşekkür ederim. İyi geceler" demekle yetinen Gönenli, ardından "Evimize giriyoruz. Evin içine kadar da gelmezsiniz herhalde" diye sitem etti.