Asiye, Ömer’i ikinci kez evden kovdu

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Dizinin 77'nci bölümünde; Asiye, Ömer ile konuşmaz, Berk ile de Aybike'nin arası açılır. Ayla ile Gönül Şengül'ü bitirmek için kumpas kurarlar.Ayla ve Gönül, Şengül'ü buluşmaya çağırıp onunla alay ederek nasıl kandırdıklarını açıklarlar. Elinde avucunda ne varsa işe yatıran Şengül yıkılır. Ömer hesap sormak için evden çıkarken Akif gelir, söylediği her şeyi inkar eder ve Asiye'yi yalancı durumuna düşürür. Asiye, kendisine inanmayan Ömer'i evden kovar.