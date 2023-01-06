‘Aşk dolu bir yıl olsun!’

Hadise, önceki gece Etiler'deki bir mekandan Galatasaraylı futbolcu Mertens, eşi ve arkadaşları ile görüntülendi. Yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ve Mertens çifti, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Sahnemizdeydik. Ekip arkadaşlarımla çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Güzel dostlarımızla da yemekteydik biraz önce" ifadelerini kullandı. Mekanda bir erkekle eğlendiği iddialarına gülerek yanıt veren Hadise, "Gerçekten çok tatlısınız. Sizleri çok seviyorum. Güzel bir sene olsun hepimiz için. Aşk dolu..." değerlendirmesini yaptı.