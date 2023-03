Aşk sırları ortaya döküldü!

Atv'nin reyting rekortmeni 'Ateş Kuşları' dizisinin yıldızı İlayda Alişan ile Cemal Can Canseven'in yüzü oldukları spor markasının lansmanı gerçekleşti. 200 metre yükseklikte bulunan bir seyir terasında yapılan davete 'Ateş Kuşları' oyuncuları dışında ünlü pek çok isim katıldı. Gecede DJ Mert Aydın performans sergiledi.Geceye katılan ünlüler özel hayatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İrem Derici ile aşk hayatından bahseden Atakan Işıktutan, "Her şey güzel gidiyor. Nazara inandığım için bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Birbirimize tutunarak hayata bağlandık" ifadelerini kullandı.Beril Pozam, meslektaşı Erdem Kaynarca ile gözlerden uzak sürdürdüğü ilişkisi hakkında ise, "Bizi bilen biliyor çok güzel gidiyor" dedi. Futbolcu eşi Caner Turp'la bir yıllık evliliğini geçen aylarda sonlandıran Gizem Güven "Daha mutluyum şu an. Doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Tekrar bir araya gelmeyi düşünmüyorum" dedi. DJ Mert Aydın, eski eşi Merve Boluğur'la ilgili "Yeniden bir araya gelir misiniz?" sorusu karşısında "Ben işimle alakalıyım, herkesin kendi hayatı artık" diyerek son noktayı koydu.Demet Özdemir de dün akşam saatlerinde Moda'daki dizi setindeydi. Ünlü oyuncu "Oğuzhan'la (Koç) evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız, hassas bir konu, buna saygı duyulmasını istiyorum" dedi. Evi terk ettiğine dair sorulara ise "Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok" yanıtını verdi.