Sevgililer Günü'nü her zaman olduğu gibi birbirinden eşsiz hediye alternatifleriyle karşılayan D&R, özel etkinliklere de imza atıyor. Edebiyat, sanat, yemek ve kişisel gelişim gibi farklı alanlarda uzmanların ağırlanacağı 'Aşk'a Dair Sohbetler'de iki gün boyunca beş farklı D&R mağazasında sadece aşk konuşuluyor. Aşk hakkında ne kadar bilgimiz var? Aşkın da bir tarihi varsa, aşk tarihi tekerrürden ibaret midir? İşte bu sorulara D&R ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilecek söyleşilerde cevap verilecek.