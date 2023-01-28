Ateş Kuşları izleyiciden tam not aldı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, üçüncü bölümüyle izleyiciden tam not aldı. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alarak izleyiciden yoğun ilgi gördü. Mola Yeri'nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani sokaklara geri döndüler. Zıpkın, Gülayşe'nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için önce kendisi elektrikçi kılığında Eyüboğlu Köşk'üne sızdı. Daha sonra planlarına Mercan'ı da dahil ederek onu köşke hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu.Mola Yeri'nde çıkan yangından tüm Ateş Kuşları itfaiye gelmeden önce kurtuldu ancak evsiz kaldıkları için sokağa geri dönmek zorunda kaldılar. Ali, sokağa dönmekten korkan Sabit'i "İstanbul'un tepesine çadır kuracağız." diyerek ikna etti. Eyüboğlu Köşk'üne elektrikçi kılığında sızmayı başaran Zıpkın, Eyüboğlu Ailesi'nin güvenini kazandıktan sonra evin hizmetçisi olan Şirin'in günlük programını öğrendi. Şirin'in yürüyüşe çıktığı zaman diliminde kaza süsü vererek Şirin'i yaraladı.