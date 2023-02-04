‘Ateş Kuşları’ izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damga vurdu. Tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Dizi, izleyiciyi ekran başına kilitledi. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı.