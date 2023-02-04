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Giriş Tarihi: 5.2.2023

‘Ateş Kuşları’ izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Atv dizisi Ateş Kuşları’nın dördüncü bölümünde Yakup, kardeşi Harun’a kavuştu. Mercan ise Eyüboğlu Köşkü’nde gazeteci Sezin ile karşılaştı. Duygusal anların yaşandığı bölüm sosyal medyaya damga vurdu.

‘Ateş Kuşları’ izleyiciye duygusal anlar yaşattı
Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları'nın dördüncü bölümünde sokak çocuğu Yakup'un kardeşi Harun'la kavuşması ve Mercan'ın Eyüboğlu Köşkü'nde Gazeteci Sezin ile karşılaşması geceye damga vurdu. Tutuklanan Zümrüt'ün adamları, "Zümrüt abimizi içeri attırıp arazisine konacağını mı sandın Ali?" diyerek hesap sordular. Zümrüt'ün adamları, Ali'ye saldırırken Gülayşe ve Yakup da ağabeyleri Ali'ye yardım etti. Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Sabit de krize girdi. Dizi, izleyiciyi ekran başına kilitledi. #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı.
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‘Ateş Kuşları’ izleyiciye duygusal anlar yaşattı
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