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Giriş Tarihi: 19.3.2023

‘Ateş Kuşları’ yine soluksuz izlendi

‘Ateş Kuşları’ yine soluksuz izlendi
Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, sekizinci bölümüyle yoğun ilgi gördü. Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Ateş Kuşları'nın sekizinci bölümünde Barbaros'un Gülayşe'ye hesap sorması ve bölümün finalinde Zümrüt'ün Gülayşe'yi istemeye gelmesi geceye damgasını vurdu. Ali tarafından lastikçide alıkonulan Barbaros, Yakup aracılığıyla Gülayşe'nin telefonunda Zümrüt'ten gelen mesajları gördü. Barbaros, Doktor Mete tarafından Ali'nin sorgusundan kurtulduktan sonra büyük bir öfkeyle Gülayşe'yi arabaya "Yemeğe çıkıyoruz!" diyerek bindirdi. Barbaros, Gülayşe'yi getirdiği mekanda o'nun önüne boş bir tabak koydu ve dün akşamdan tok olduğunu ima etti.
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‘Ateş Kuşları’ yine soluksuz izlendi
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