Giriş Tarihi: 20.1.2023 06:22Son Güncelleme: 20.1.2023 07:08
Ateş Kuşları'nda Barbaros, Gülayşe’nin peşinde!
Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken “Ateş Kuşları” ikinci bölümüyle Cuma günü atv’de ekranlara geliyor. Sezonun en iyi açılışını yapan ve izleyiciden yoğun ilgi gören dizinin yeni bölümünde tüm dengeler bozulacak.
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2.Bölüm Özeti:
Barbaros Komiser, Nizam Eyüboğlu'na verdiği sözü sonunda tutmuş, kızı Lara'yı bulmuştur.
Ancak Lara bebek sahipsiz değildir. O artık Ateş Kuşları'nın Gülayşesi'dir. Barbaros, Gülayşe'yi kardeşlerinden ayırmayı nasıl başaracaktır?
ATEŞ KUŞLARI'NIN BÜYÜK MÜCADELESİ
Ateş Kuşları ise kimliksizlik ve parasızlık yüzünden yuvalarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geleceklerdir. Tekrar sokağa düşmemenin bir yolunu bulabilecekler midir?
KÖKSÜZLER, BEBEKLERİNE NASIL BAKACAK?
Geçmişte ise Çatal'dan kaçan ve başlarını sokacak bir damları olmayan Köksüz Tayfa kırk günlük bir bebekle sokağa düşmüşlerdir.
Çöpte buldukları bebeğe aile olan Köksüzler, minik bebeklerini hayatta tutabilmek için nelerle mücadele edeceklerdir?