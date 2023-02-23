Ateş Kuşları’nda gerçekler açığa mı çıkıyor?

Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.

ÇATAL YENİDEN KÖKSÜZLER'İN PEŞİNDE

Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

Ateş Kuşları 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kara'ya ölmedik, Gülayşe'ye de ölmeyiz!"

ZIPKIN, NİZAM'A TÜM GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun! Yoksa Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?

GÜLAYŞE, BARBAROS İÇİN ALİ'Yİ KARŞISINA ALIYOR

Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir.

GEÇMİŞİN YARALARI

Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.