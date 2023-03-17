Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un büyük imtihanı

8.Bölüm Özeti:
GÜLAYŞE'NİN HAYALLERİ YIKILIYOR
Gülayşe'nin Barbaros'la kurduğu hayallerini Zümrüt paramparça eder. Gülayşe şimdi yemekte Zümrüt'ün karşısında oturmaktadır. Peki Gülayşe, Zümrüt'ün evlenme teklifini ailesi uğruna kabul edecek mi?
Ateş Kuşları 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan olacağım ben senin..." | Video
BARBAROS, EN BÜYÜK DÜŞMANININ BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?
Şirin'in yıllar önce gömdüğü büyük sırrı gün yüzüne çıkar. Barbaros Çatal'ın oğludur. Barbaros'un asıl imtihanı işte şimdi başlar.
Ateş Kuşları 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Barbar iyi misin?" | Video
GEÇMİŞTE KÖKSÜZLER…
Geçmişte ise Köksüzler biricik bebekleri Gülayşe için Sabit'in mucit fikirlerinin peşinden gideceklerdir.
Ateş Kuşları 8. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Dün gece seni bekledim, gelmedin..." | Video