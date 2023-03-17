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Giriş Tarihi: 17.3.2023 08:52 Son Güncelleme: 17.3.2023 09:20

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un büyük imtihanı

atv ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 17 Mart Cuma 20.00’de ekrana gelecek 8. Bölümüyle nefesleri kesecek. Ateş Kuşları’nda Gülayşe, tüm hayallerini yıkan Zümrüt’ün evlenme teklifini düşünürken, Barbaros ise annesinin büyük sırrıyla yüzleşir.

Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un büyük imtihanı

8.Bölüm Özeti:

GÜLAYŞE'NİN HAYALLERİ YIKILIYOR

Gülayşe'nin Barbaros'la kurduğu hayallerini Zümrüt paramparça eder. Gülayşe şimdi yemekte Zümrüt'ün karşısında oturmaktadır. Peki Gülayşe, Zümrüt'ün evlenme teklifini ailesi uğruna kabul edecek mi?

Ateş Kuşları 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kocan olacağım ben senin..." | Video

BARBAROS, EN BÜYÜK DÜŞMANININ BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Şirin'in yıllar önce gömdüğü büyük sırrı gün yüzüne çıkar. Barbaros Çatal'ın oğludur. Barbaros'un asıl imtihanı işte şimdi başlar.

Ateş Kuşları 8. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Barbar iyi misin?" | Video

Barbaros, yıllardır kovaladığı en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi? Bunca yıl bu gerçeği saklayan Şirin, Barbaros'un yüzüne nasıl bakacak?

GEÇMİŞTE KÖKSÜZLER…

Geçmişte ise Köksüzler biricik bebekleri Gülayşe için Sabit'in mucit fikirlerinin peşinden gideceklerdir.

Ateş Kuşları 8. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Dün gece seni bekledim, gelmedin..." | Video

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Ateş Kuşları’nda Gülayşe ve Barbaros’un büyük imtihanı
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