Ateş Kuşları’nda yer yerinden oynadı

Ateş Kuşları'nın 14. bölümünün finalinde Barbaros'un, savcıyı arayarak annesi Şirin'in de şüpheli olduğunu söylemesi bölüme damga vurdu.Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla çok sarsıldı. Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi. Gülayşe'ye dut gibi aşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti. Hacer ise Eyüboğlu davasında Menderes'ten şüphelenmeye başladı. Yıllar önce Menderes ve Nazmiye ile iş birliği yapıp suça ortak olan Çatal, kendisini kurtarmak için Şirin'i öne sürdü. Çatal, Barbaros'un annesi Şirin'i ele vermeyeceğini ve annesini korumak uğruna kendisinin de bu davadan sıyrılacağını düşündü ancak işler umduğu gibi ilerlemedi ve ikilinin konuşmasına Şirin de katıldı. Çatal Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.