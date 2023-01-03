Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın afişi izleyici ile buluştu. Sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak olan dizisinin yayınlanan afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.
Merakla beklenen Ateş Kuşları'nın afişinde dizinin başrol oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ile başarılı oyuncular Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer aldı.