Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın afişi izleyici ile buluştu. Sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak olan dizisinin yayınlanan afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.