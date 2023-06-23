'Ateş Kuşları'nın 21. Bölümünde Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi. Büyük bir dehşete kapılan Barbaros, Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın, Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı.

O sırada düğünü uzaktan izleyen Kara, yıllar sonra ilk kez Ateş Kuşları'nın karşısına çıktı. Ali'nin Bahar'ı bıçaklayarak öldürdüğü videoyu Kara aracılığıyla izleyen Gülayşe, hayatının şokunu yaşadı. Annesini Ali'nin öldürdüğünü ve tüm Ateş Kuşları'nın bu sırrı ondan sakladığını öğrenen Gülayşe, halası Hacer'le beraber annesinin mezarına gitti.

Ateş Kuşları'nın 'kara' günü! Barbaros ve Gülayşe'nin düğününe ateş düştü | Video

Kara'nın son intikam hamlesi ise Menderes Eyüboğlu cinayetini Zıpkın'ın üzerine atmak oldu. Mola Yeri'ne polisleri çağıran Kara, üzerinde Zıpkın'ın parmak izi bulunan silahı lastikçiye sakladı. Savcı Sare ise Zıpkın'ın müebbet yatma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve hemen ona kaçmasını söyledi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 21. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.