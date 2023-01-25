Ateş Kuşları’nın kötü adamı Çatal ilk kez konuştu! “Bu kadar iyi yazılmış bir kötü karakteri kaçırmak istemedim”

"Çatal, sokağın kralı olmuş"

Başarılı oyuncu Ahmet Saraçoğlu: "Çatal, bir nevi sokağın kralı olmuş. Çok yalnız bir adam ve bu yalnızlık onda hiç iyi duygulara yol açmamış. En güçlü duygusu intikam ve yalnızlık." dedi.

"Çatal karakterinin hayatta başka dayanakları, başka motivasyonları var"

Saraçoğlu, "Karakterinizle benzer özellikler taşıyor musunuz?" sorusuna ise "Biraz farklı bir kötü karakter. Başka uç noktaları var. Hayatta başka dayanakları, başka motivasyonları var. Benimle hiçbir alakası yok." şeklinde yanıt verdi.