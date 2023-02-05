Atiye’den arabesk sürprizi

Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'Deli İşi' albümüyle ilgi çeken Atiye, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan kişileri arasında yer almıştı. Yeni projeleri hakkında konuşan sanatçı, müzikal için yeşil ışık yaktı. Yıllar sonra bir ablası olduğunu öğrenen Atiye, ablasının kendisi için yazdığı şarkıyı da düet yaptıklarını ve güzel bir anı bıraktıklarını ifade etti. Atiye ayrıca hayranlarının karşısına çok farklı bir çalışmayla çıkacağını da sözlerine ekledi. Sanatçı, İbrahim Erkal'ın albümünde 'Unutmayacağım' şarkısını, Selami Şahin'in albümünde de 'Sefam Olsun' şarkılarını seslendireceğini anlattı.