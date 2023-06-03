Atv 5 kategoride en çok izlenen tv kanalı

atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 7 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, birincilikle başladığı yayın döneminde başarısını sürdürmeye devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv; Mayıs ayında Tüm Gün-Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB, Tüm Gün- 20+ABC1, Prime Time- Tüm Kişiler, Prime Time- 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Sabah kuşağının reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran programEsra Erol'da, atv'nin gündemin nabzını tutan haber programları, dünyanın en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Dizi TV, Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; Cezayir Türk'ün macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam, Kuruluş Osman, Aldatmak, Ateş Kuşları, Kardeşlerim; atv'yi zirveye taşıyan yapımlar oldu.