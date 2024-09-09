Atv dizisi Karadut’tan yeni tanıtım: Bazı pişmanlıklar hepimize lazım

ATV'nin sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan yeni dizisi 'Karadut'tan yeni görüntüler yayınlandı. İlişkiler ve aile bağlarını işleyecek olan Karadut'ta, yaşadığı trajik olaydan sonra kendi doğrularını bulmaya çalışan Zuhal Erdem'in hikayesi anlatılacak.Hayata ve her şeye yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Dizideki "Küçük pişmanlıklar iyidir, bazen hepimize lazım" sloganı da dikkat çekti.