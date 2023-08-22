Atv’de yeni heyecanlar yeni buluşmalar

Atv'nin sevilen iki gündüz kuşağı programı, yeni sezona 28 Ağustos'ta başlıyor. 'Mutfak Bahane' yeni sezonu ile ekrana bomba gibi geri dönüyor. Birçok yenilikle yayınlanacak olan program, sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, sezon boyunca yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Program hafta içi her gün 14.00'te atv ekranlarında olacak. Esra Erol, bu sezonda da 'Esra Erol'da programı ile boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri bu sezonda da 'Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, "Yalnız değilsiniz" demeye devam edecek. Program saat 16.00'da ekranda olacak.