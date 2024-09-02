Atv’nin yeni dizisi ‘Bir Gece Masalı’ başlıyor: İmkansız aşk

Başrollerini Burak Deniz (Mahir Yılmaz) ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un (Canfeza Kilimci) paylaştığı 'Bir Gece Masalı' nihayet izleyiciyle buluşuyor! Dizi ilk bölümüyle bu akşam ekranda! Dizi, babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir'in yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre dönmesiyle başlıyor.ANCAK Mahir şehre geldiği ilk gün tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık oluyor. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takıyor. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlıyor.