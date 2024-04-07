Ayla ve Akif Gökhan’dan intikam aldı

ATV'ninsevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 124'üncü bölümde; Ömer'in önemli bir şeyi yoktur. Kazayı ucuz atlatır. Oğulcan ise bu durumdan pişmandır ve Sarp ile arkadaşlığını sorgular ve Ömer'e bir adım atar. Yaşanan bu olay sonrası aileler Süsen ve Ömer'e destek olur. Süreyya gönülsüz olsa da kabul eder. Orhanlar Süsen'i Ömer'e istemeye gelir. Akif ve Ayla, Gökhan'a fena oyun oynarlar. Gökhan'ı Ayla'yı öldürdüğüne ikna ederler. Gökhan paraları yurt dışına alıp kaçarken Akif paralarını da elinden alır. Asiye'nin kıyafetleri arasında Nebahat USB'yi bulur. İzler ve Süreyya'nın Suzan'ın ölümüne neden olduğunu öğrenir. Kapısına dayanır. Süreyya onu gitmesi için ikna etmeye çalışsa da olmaz. Ömer ve Süsen yeni nişanlanmıştır ve Nebahat tüm gerçekleri meraktan seslere kapıya gelen çifte söylemek üzeredir.