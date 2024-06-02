Ayrılık sinyalleri

ABD'li şarkıcı ve aktris 54 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki aktör Ben Affleck'in evliliklerinde mali nedenlerden dolayı sorunlar yaşandığı iddia ediliyor. Çift, bir süredir çocuklarla birlikte katıldıkları etkinlikler dışında yan yana görüntülenmiyor. Ben Affleck'in, geçtiğimiz haftalarda birlikte yaşadıkları 60 milyon dolarlık malikaneden çıkıp 100 bin dolara bir ev kiraladığı öğrenildi. Jennifer Lopez'in serveti 400 milyon dolar, Ben Affleck'in serveti ise 150 milyon dolar olarak biliniyor.