‘Ayrılıyoruz ama aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Dedikoduların ardından Wanda Nara, bir açıklama yaparak Icardi'den ayrılma kararı aldığını açıkladı: "Sonların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kere veya daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim. İlişkimize hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok. Önceliğim her zaman çocuklarımdı ve bugün her zamankinden daha fazla... Saygın için teşekkürler Mauro..."