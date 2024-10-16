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Giriş Tarihi: 16.10.2024 19:57 Son Güncelleme: 16.10.2024 20:06

Babalık davasında kritik duruşma

Gazeteci Uğur Dündar'ın kızı olduğunu iddia eden Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi. Dilara Gülatan'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Dündar'ın, babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora itirazı, önümüzdeki perşembe günkü duruşmada görüşülerek karara bağlanacak.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Babalık davasında kritik duruşma

Dilara Gülatan'ın itiraz gerekçeleri arasında, raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak, hem kendisinden hem de Dündar'dan kan örneklerinin Ekim- Kasım 2023'te alındığı öne sürülüyor.

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın, duayen gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Uğur Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırladığı rapora Dilara Gülatan tarafından itiraz edilmişti. Isparta 2. Aile Mahkemesi, 17 Ekim Perşembe günü görülecek duruşmada, bu itirazı karara bağlayacak.

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Babalık davasında kritik duruşma
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