‘babam Vitali Hakko’nun hayalı gerçek oldu’

Türkiye'de moda endüstrisinin geleceğini hazırlayan Vakko ESMOD Moda Akademisi, kuruluşunun 10. yılında moda dünyasına genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Okulda diploma programlarını tamamlayan öğrencilerin tasarımları, önceki gün Nakkaştepe'de düzenlenen defilede sunuldu. Cem Hakko, mezuniyet defilesiyle ilgili "Bugün gurur duyduğumuz bir gün yaşıyoruz. Umuyorum ki kurucumuz Vitali Hakko da bugünü görüyordur. Bütün isteği moda endüstrisiyle ilgili bu hayali hayata geçirmekti. Birinci sınıf öğrencilerinin bile bize çok güzel örnekler sunduğu bir defile izledik. Güzel bir gelecek onları bekliyor. Tüm eğitmenlerimize çok teşekkür ederiz" dedi.