‘Bağlılık Hasan’ 2023 Fransa İnanç Ödülü adayı oldu!

'Bağlılık Hasan' 2021'de dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali resmi seçkisi Un Certain Regard'da yaptıktan sonra, Fransa, İspanya, Portekiz'de vizyona girdi. Halen HBO ve Fransa'da 4 ayrı dijital platformda gösterimde olan film yıl boyunca Karlovy Vary, Chicago, İtalya Medfilm, Denver, Tayvan, Hindistan, Tromso, Barselona, Sidney, Hong Kong Film festivallerinde izleyiciyle buluştu. Sao Paulo Film Festivali'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülü ve 34. Golden Rooster Ödüllerinde 'En İyi Film' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. Yurtiçinde de 9. Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerine layık görüldü.