‘Bağlılık Hasan’ 2023 Fransa İnanç Ödülü adayı oldu!

1 Aralık 2021 ile 30 Kasım 2022 arasında Fransa'da sinemalarda gösterime girenler arasından sekiz uzun metrajlı filmin (kurgu, animasyon veya belgesel) ilk seçkisi Prix Croire au Cinema komitesi tarafından oluşturuldu. Aday filmler arasında senarist ve yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı 'Bağlılık Hasan' da yer alıyor.
Bu ödülün amacı sinematografik yaratıcılığı keşfetmek, desteklemek, filmlerin dünyaya açılmasını sağlamak ve hayatın manevi boyutlarına duyarlılık geliştirmektir.
Ödül, aday filmler arasından estetik özelliklerinin yanı sıra, dayanışma, barış, adalet ve farklılıkların bir arada yaşamasına destek, insan onuruna saygı ve yaratılışın korunması gibi insana ait değerleri savunan yapıta verilecektir.
'Bağlılık Hasan' 2021'de dünya prömiyerini 74. Cannes Film Festivali resmi seçkisi Un Certain Regard'da yaptıktan sonra, Fransa, İspanya, Portekiz'de vizyona girdi. Halen HBO ve Fransa'da 4 ayrı dijital platformda gösterimde olan film yıl boyunca Karlovy Vary, Chicago, İtalya Medfilm, Denver, Tayvan, Hindistan, Tromso, Barselona, Sidney, Hong Kong Film festivallerinde izleyiciyle buluştu. Sao Paulo Film Festivali'nde 'En İyi Yabancı Film' ödülü ve 34. Golden Rooster Ödüllerinde 'En İyi Film' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerini aldı. Yurtiçinde de 9. Boğaziçi Film Festivali'nde 'En İyi Film', 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Görüntü Yönetmeni', 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödüllerine layık görüldü.