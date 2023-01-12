‘Bağlılık Hasan’ insanın kendısiyle hesaplaşmasına ayna tutuyor’

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Kaplan Film ve Sinehane ortaklığında hayata geçirdiği filmi 'Bağlılık Hasan'ın sinema dünyasında yarattığı etki devam ediyor. Film, şimdi de Fransa'da İnanç Ödülü'ne aday olarak seçildi.Bu ödüle aday gösterildiği için çok mutlu olduğunu belirten Kaplanoğlu, şöyle konuştu: "Bağlılık Hasan'ın senaryosunu yazarken günümüzde yaşayan sıradan bir insanın iç çalkantılarına, benliğine odaklanmaya çalışmıştım. İnsan egosu ve benliğiyle dünyanın her yerinde benzer hikâyeler yaşıyor ama vicdan, merhamet, adalet konusunda yeteri kadar düşünüp tartışmıyoruz. Bağlılık filmlerinin insanın kendiyle ve sebep olduğu türlü dertle hesaplaşmasına ayna tuttuğunu düşünüyorum. Sanatın inançla muhakkak bir bağı var. Bana göre sanat, yeryüzünde yaratılmış olanların zerreden küreye hikmetlerini, manalarını ve birbirleriyle aralarındaki sonsuz ilişkiyi anlama çabasıdır. O nedenle Fransa'da Sinemada İnanç Ödülü'ne Hasan'nın aday gösterilmesi beni ve tüm ekibi çok sevindirdi."Fransız SIGNIS-Cinema derneği tarafından 1 Aralık 2021 ile 30 Kasım 2022 arasında Fransa'da sinemalarda gösterime giren filmler arasından seçilen sekiz uzun metrajlı film arasında 'Bağlılık Hasan' da yer alıyor. Hayatın manevi boyutlarına duyarlılık geliştirmeyi amaçlayan, insana ait değerleri savunan filmlere verilen ödül töreni, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.