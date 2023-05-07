‘Bakü’de olmak büyük gurur’

Edis, daha önce Jennifer Lopez, Rihanna ve Shakira gibi isimlerin konser verdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystal Hall'de konser verdi. Ünlü yıldız performansı, dans şovları, ilk kez seslendirdiği yeni şarkısı 'Mayhoş' ve kristal kostümleriyle çok beğenildi. 12 bin kişinin izlediği konserde Edis için özel olarak 20 metrelik dikey bir sahne tasarlandı. Sanatçıya 28 kişilik dansçı grubu eşlik etti. Crystal Hall'de biletli konser veren ilk Türk sanatçı olan Edis, "Hoşgeldiniz, neceseniz... Bugün burada olmak çok büyük bir gurur ve onur. Bana hep uğur getiriyorsunuz" dedi.