‘Baldız’ın çekimleri başladı

Hamdi Alkan'ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Baldız' filminin çekimleri Beykoz Kundura'da başladı. Kadrosunda Oya Başar, Ayşegül Asar, Asuman Dabak ve Emel Müftüoğlu gibi usta isimlerin olduğu filmin ilk set gününde oyuncular ve film ekibi eğlenceli anlar yaşadı. 2025'in merakla beklenen komedi filmi 'Baldız'ın çekimleri yaklaşık 4 hafta sürecek. Film güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yeni yılın iddialı projeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Filmde, 'Baldız' karakterini Oya Başar canlandıracak. Ayşegül Asar; Ayşegül'ü, Hamdi Alkan; Nadir'i, Asuman Dabak; Mine'yi, Emel Müftüoğlu ise Sevda'yı oynayacak.