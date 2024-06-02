‘Bana bu kadar yaklaşmayın’

Kerem Bürsin, önceki gece Bodrum dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Tatilde Hadise ile birlikte verdiği pozlarla ilgili sorulara yanıt veren oyuncu, "Biz sadece yakın arkadaşız. Bir kadın ve bir erkek yan yana gelince böyle yazılmamalı.Yakışıklılık ve güzellik biraz yüzeysel. Kime göre ve neye göre?" diyerek güldü. Bodrum dönüşü havalimanında görüntülenen bir diğer isim de Hadise'ydi. Şapka ve gözlüğü ile kendini kamufle etmeye çalışsa da başarılı olamayan Hadise muhabirlere, "Bu kadar yaklaşmayın, istemiyorum" diye seslendi.