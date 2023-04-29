‘Bana Sor’ geliyor

Deha Bilimlier, eşi Aslı ile Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. İki ay önce babası Şevket Bilimlier'i kaybeden şarkıcı, yeni projelerinden bahsetti. Bilimlier, "Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını cover'ladım. Ahmet Selçuk İlkan'ın eseri olduğu için almak kolay oldu. Ferdi Tayfur'un eseri olsaydı belki almam zor olabilirdi. Yakın zamanda müzikseverlerle buluşturacağız" dedi. Eskisi gibi iyi şarkılar çıkmadığını belirten Bilimlier, "Son yıllarda çok az iyi şarkı çıkıyor. İyi eserler maalesef yapılamıyor" diye konuştu.