'Ateş Kuşları'nın 15. Bölümünde; Barbaros, Nizam'ı arayarak belirttiği konuma gelmesini istedi. Nizam ise yanına Menderes'i, Nazmiye'yi ve Hüma'yı alarak Barbaros'la buluştu.

Barbaros; o sokağın sadece Bahar Eyüboğlu'nun öldürüldüğü sokak değil, aynı zamanda Lara'nın çöpe atıldığı sokak olduğunu söylediğinde Nizam üzüntüsünü gizleyemedi. Kızının yıllar önce çöpe atıldığını öğrenen Nizam, eşi Bahar'ın kızları Lara'yı kurtarmak için o gün o sokakta olduğunu ancak Lara'yı kurtaramadan öldürüldüğü anladı ve bu gerçekle yüzleşti.

Barbaros, Lara Eyüboğlu'nun Çatal'ın eline düşmüş olabileceğini ancak birkaç sokak çocuğunun onu kurtarıp kaçırdığını söyleyerek Menderes ve Nazmiye'yi iyice köşeye sıkıştırdı.

Barbaros, 23 yıl önceki sır perdesini aralıyor Nizam, gerçeklerle yüzleşiyor | Video

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 15. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.