Barbaros, annesi Şirin’in büyük sırrını öğrendi!

Ateş Kuşları'nın 14. Bölümünde; yıllar önce Menderes ve Nazmiye ile işbirliği yapıp suça ortak olan Çatal, kendisini kurtarmak için Şirin'i öne sürdü.

Çatal, Barbaros'un annesi Şirin'i ele vermeyeceğini ve annesini korumak uğruna kendisinin de bu davadan sıyrılacağını düşündü. Ancak işler onun umduğu gibi ilerlemedi ve ikilinin konuşmasına Şirin de katıldı.



"ŞÜPHELİMİZİN ADI ŞİRİN TUNALI"



Çatal, Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük bir şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.