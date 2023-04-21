'Ateş Kuşları'nın 13. Bölümünde; Gülayşe'ye yalan söylemeye daha fazla dayanamayan Barbaros, polis kimliğini göstererek gerçekleri itiraf etti. Barbaros; Gülayşe'ye Çatal'ı yakalamak için Ateş Kuşları'nın arasına sızdığını söyledi. Gülayşe ise gözyaşları ve büyük bir şok içinde onu dinledi.



Tüm bunlar yaşanırken; Çatal yıllar önce Gülayşe'yi çöpe atan Menderes ve Nazmiye'ye yardım eden Şirin'e gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını ve kendisinin Barbaros'un babası olduğunu açıklayacağını söyledi.

Barbaros'un büyük itirafı! Gülayşe, Barbaros'un polis olduğunu öğrendi | Video

Şirin, buna engel olmak istese de Çatal, numarasını gizleyerek Barbaros'u aradı. Yaşananların ardından Gülayşe'nin Barbaros'a vereceği tepki ve çalan telefonun akıbeti merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 13. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.