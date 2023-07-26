‘Barbie kusursuz beden algısına yol açıyor’

Dünyada Barbie bebek çılgınlığı yaşanıyor; filmleri-dizileri çekiliyor, sosyal medyada pembe kıyafetlerle paylaşımlar yapılıyor. Ceyda Düvenci, Merve Boluğur, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy gibi ünlüler de Barbie akımına katılan isimler oldu. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. Yelda Tan ise Barbie bebeklerin çocuklar üzerindeki etkisine dair açıklamalar yaptı. Barbie bebeklerin kapitalizmin oyunu olduğunun altını çizen Tan, şunları söyledi: "Barbieleri çok tehlikeli buluyorum. Güzel bir beden için ideal olanın Barbie ölçüleri olduğu algısı, çocukların bilincine alttan alta işleniyor. Ergenliğe gelindiğinde ise beden algısı bozukluğunu görüyoruz. Ergenlerde kendini beğenmeme, bedenini sevmeme, kendinden hoşnutsuz olma, yeme bozukluğu gibi durumlara neden oluyor. Barbie'nin çok da özenilecek bir şey olmadığını ailelerin özellikle vurgulaması gerekiyor. Bozuk beden algısı yüzünden kişi kendini öyle beğenemez hale geliyor ki bir sürü estetik operasyon geçiriyor. Bu gerçekten kopma halidir. Kişi saçının rengini, gözünü, dudağını, burnunu ve belini değiştiriyor, farklı bir kişiliğe bürünüyorlar. Robotik bir hayat bu...""Küresel zeminde yayılan moda hareketleri, yerel kültürler ve inançlar için tehdit oluşturuyor. Toplumlar kendi kültürlerine yabancılaştıkça, yabancı sembollere tutunmaya başlıyorlar. Dünyayı bir örnek yapma çabası farklı sorunları beraberinde getiriyor. Küresel zeminde yayılan moda hareketlerinin arkasındaki psikolojiyi, sosyolojiyi iyi kavrayamazsak, bize ait bir gelecek tasarlayamayız. Bu tür 'moda istilalarına' karşı gereken tedbir alınmadığı takdirde, ortaya çıkacak yabancılaşmış nesle şaşırma hakkına da sahip olamayacağız.""Filmi ile bir kez daha gündeme gelen Barbie çılgınlığı çocukları ve ergenlik çağındaki gençleri etkisi altına alıyor. Ergenlikte beden algısı ve beden çekiciliği yoluyla onay kazanma ihtiyacı çok baskındır. Rol modeli ise gerçeklikten uzak, pembelere bürünmüş, masalsı bir evrende yaşayan bir süs bebeği olduğunda bu durum özgüven eksikliği, beden dismorfik bozukluğu ve anoreksiya gibi rahatsızlıklara yol açabilir."