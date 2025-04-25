‘Barış Manço filmi rafa kalktı’

'Öldürdüğün Şeyler' adlı filmin galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Ekin Koç, rol alacağı Barış Manço filminin ertelenmesiyle ilgili şunları söyledi: "Hiç şaşırmadım çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 60, 70, 80, 90'lı yıllarını kapsayan, prodüksiyon anlamında çok zorlayan bir proje. Belçika, Fransa ayağının olması da zorlayıcıydı. Rafa kalktı, belki daha iyi koşullarda yeniden bir araya gelebiliriz, neden olmasın. Ben Mançoların evinde çok vakit geçirdim, sohbetlerimiz, kahvaltılarımız oldu. Ailesindeki her bir birey bize çok yardımcı oldu."