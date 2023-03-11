Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar. Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular.

Başım Belada 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin ölümün öyle kolay olmayacak!" | Video