Haberler Günaydın Haberleri Başım Belada'nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2023 15:28 Son Güncelleme: 11.3.2023 15:28

Başım Belada'nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi ‘Başım Belada’ 2. bölümüyle ekrana gelmek için gün sayıyor. Dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor. Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan ‘Başım Belada’nın kadrosunda; Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor. İşte 2. bölümün detayları...

Başım Belada’nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor

Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar. Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular.

Başım Belada 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senin ölümün öyle kolay olmayacak!" | Video

Bu sorgulama sonucunda Çağdaş ve Azam arasında beklenmedik bir durum ortaya çıkar.

Leyla ise Azam'ın Çağdaş'ın evinde ne yaptığını anlayamaz.

Başım Belada 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Nişanınıza beni çağırmazsanız alınırım..." | Video

Azam'ı polis olduğunu düşünen Leyla, onun bu soygunu yapanların peşine düştüğünü zanneder. Öte yandan tehlike beklenmedik bir yerden gelir.

Soygun gecesinin tek tanığı Badi Uğur, Leyla'nın peşine düşer ve çaldıkları paraları onlardan almak ister.

Badi'nin planları ise Leyla ve Azam'ın başına büyük bir bela açacaktır.

Başım Belada 2. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Başımdaki adamlarla yüzleşmek istemiyorum" | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Başım Belada'nın yeni bölümünde mahallede ortalık karışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA