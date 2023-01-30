‘Başkası olma kendin ol’

Popun sevilen ismi Bengü, Kıbrıs'da bir otelde sahne aldı. Gazetecilerle konuşan sanatçı, "İstikrarınızı nasıl koruyorsunuz?" sorusuna cevap verdi: "Her zaman sahneye ilk kez çıkacakmışım gibi heyecanlıyım. En iyi şarkıyı yakalamak ve en iyi ekiple çalışabilmek önemli. Kendimin en iyisi olmak için çalışırım, istikrar buradan başlıyor." Bengü, genç şöhret adaylarına şu tavsiyelerde bulundu: "Genç arkadaşlarıma, kendileri olmalarını tavsiye ederim. Ben hep kendim oldum, ne hissedersem onu söyledim."